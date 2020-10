Pes Timo a fučivírus

Pes Timo je obyčajný asistenčný pes v alternatívnej realite Slovenska roku 2020, ktorý okrem hier s malou Tamarkou a hokejových ašpirácií jej brata Lukáška, musí aktuálne prežiť a hlavne zachrániť svoju domovinu.

Prečo alternatívna realita? Pretože pes Timo sa bežne rozpráva s členmi rodiny Horvátovcov, ľuďmi z obchodu a nemá problém ani s jazykom cvičných potkanov, zmrznutých netopierov či malých otravných yorkšírikov (samozrejme v normálnom svete by rozumel iba yorkšírom - to dá rozum). Inak sa tento svet spisovateľky Ľubice Bátoryovej až nápadne podobá na slovenskú realitu dnešných dní. Aj tam sa zrazu zjaví záhadná panda-mia (chápaj pandémia), ktorej sa všetci boja a pácha škody vo forme vyľudnených ulíc, čistejších riek a zväčšujúcich sa mier (ne)dobrovoľne karantenizovaných ľudí. A Timo je zrazu postavený tvárou tvár novým výzvam dnešnej doby: televíznym spotom, rúškam a naháňaniu malých vírusov spolu s policajtkou Katkou.

A ako sa samotný príbeh podaril či nepodaril? Priznám sa, bola som pomerne skeptická - s ohľadom na tému (aktuálne veľmi výbušnú) a faktu, že som od Bátoryovej ešte nič nečítala. Bola to vlastne náhoda, keď ma v kníhkupectve upútala sympatická ilustrácia Martina Luciaka a ja som opatrne nahliadla dnu.

Následne som spravila rýchlotest TNS (tri náhodné strany), ktorý som vyhodnotila ako pozitív... pardón úspešný, na čo som ho, po príchode domov, posunula do ďalšieho levelu - RČD (rodič číta deťom) - ten tiež uspel, čím sa kniha dostala do posledného levelu a to plán zakúpiť aj prvú časť.

K samotnému textu - príbeh odsýpa pomerne bez problémov, aj keď niektoré zákruty deja som nečakala, žiadna pasáž však nie je príliš dlhá a nudná, autorka stavia na vtipných absurditách a hre s jazykom, takže sa pobavia aj dospelí, ktorí ešte nezabudli byť deťmi. Iba jedinú chybičku krásy som našla (teda okrem drobnej tlačovej) a to práve pri rýmovačkách v texte. Najskôr s nimi autorka narába, potom ich nepoužíva a občas na čitateľa jednoducho vybehnú. Ku koncu to pôsobilo mierne rušivo.

Celkovo hodnotím knihu pozitívne, kúpiť odporúčajú tri deti z troch a ostáva si len vzdychnúť, že takého Tima v našom krízovom štábe nenájdeme.

Ľubica Bátoryová: Pes Timo a fučivírus

Vydavateľstvo Artis Omnis, 2020